حوالي 6.5 مليون سائح أجنبي زاروا كوريا في أول 9 أشهر من عام 2025

Photo : YONHAP News

زار ما يقرب من ستة ملايين ونصف مليون سائح أجنبي كوريا الجنوبية في الفترة بين يناير وسبتمبر من هذا العام.ووفقا لتقرير الإحصاءات الشهرية الصادر عن هيئة الهجرة الكورية التابعة لوزارة العدل يوم السبت، دخل ستة ملايين و49 ألف زائر كوريا الجنوبية بتأشيرات عبور سياحية، أو تأشيرات "بي 2"، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 17.6% مقارنة بالعام السابق. وتجاوز عدد الوافدين الأجانب مستوى 500 ألف شهريا منذ يناير، عندما دخل ما يزيد قليلا عن 510 آلاف شخص. وخلال موسم الذروة من يوليو إلى سبتمبر، تجاوز عدد الوافدين الشهري 800 ألف لمدة ثلاثة أشهر متتالية لأول مرة منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة.وبلغ عدد السياح الوافدين من الصين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7.15 مليون زائر في عام 2019، قبل أن ينخفض إلى 939 ألف زائر في عام 2020 وسط جائحة كورونا، ثم وصل إلى أقل مستوى له عند 115 ألف زائر في عام 2021، وارتفع بعد ذلك إلى 945 ألف زائر في عام 2022، ثم 5.12 مليون زائر في عام 2023، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 7.55 مليون زائر العام الماضي.وبالنظر إلى أن إجمالي عدد الزوار الصينيين لعام 2025 قد وصل إلى 86% من عدد زوار العام الماضي في تسعة أشهر فقط، يقول المسؤولون إن تحقيق رقم قياسي سنوي جديد أمرٌ في متناول اليد.