بيونغ يانغ تستنكر التدريبات الجوية بين سيول وواشنطن والمحادثات الأمنية السنوية

Photo : YONHAP News

نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة والمحادثات الأمنية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، متهمة البلدين الحليفين بالتعبير علنا عن نوايا عدائية تجاه بيونغ يانغ.وفي بيانٍ نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت، صرّح وزير الدفاع الكوري الشمالي "نو كوانغ تشول" بأن الولايات المتحدة صعّدت عمدا التوترات السياسية والعسكرية في شبه الجزيرة الكورية بتحركاتها العسكرية الوقحة.وانتقد الوزير الزيارة الأخيرة لحاملة الطائرات النووية "جورج واشنطن" إلى كوريا الجنوبية خلال التدريبات الجوية المشتركة بين سيول وواشنطن، وكذلك الاجتماع الاستشاري الأمني السنوي بين وزيريْ دفاعهما بعد زيارة المنطقة منزوعة السلاح.وأكد الوزير الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ لن تتردد في الرد على عداء واشنطن، محذرا من أن جميع التهديدات التي تمسّ أمن النظام "ستُدار بالطريقة اللازمة".ولم يشرْ البيان مباشرة إلى الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونغ يانغ يوم الجمعة.