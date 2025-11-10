معهد التنمية الكوري يُرجع تحسن الاقتصاد إلى إنفاق المستهلكين

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري، التابع للدولة، إن الاقتصاد المحلي يُظهر بوادر تحسن "طفيف"، مدفوعا بانتعاش إنفاق المستهلكين.وفي تقريره التقييمي الشهري الذي نُشر أمس الأحد، أشار المعهد إلى أنه على الرغم من انكماش الاستثمارات في البناء وتباطؤ نمو الصادرات، يبدو أن الاقتصاد يشهد تحسنا طفيفا، مدفوعا بالاستهلاك. ففي سبتمبر، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق، بينما زادت مبيعات التجزئة وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 12.8% على أساس سنوي.إلا أن المعهد أشار إلى أن نمو الصادرات ظل يتباطأ تدريجيا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث شهدت صادرات شهر أكتوبر ارتفاعا بنسبة 3.6%، لكن عطلة تشوسوك قد تؤثر على هذا الرقم، فعند وضع تأثيرات العطلة في الاعتبار، سيرتفع متوسط الصادرات اليومية لشهري سبتمبر وأكتوبر بنسبة 3.2%، مقارنة بنمو أغسطس الذي بلغ 5.7%.