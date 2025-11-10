قتيلان وثلاثة مفقودين إثر انقلاب سفينة صيد صينية قبالة سواحل كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

انقلبت سفينة صيد صينية تقل أحد عشر شخصا في المياه الدولية قبالة سواحل كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان ثلاثة.ووفقا للسلطات الكورية، انقلبت سفينة صيد صينية يبلغ وزنها 98 طنا، في حوالي الساعة 6:50 من صباح أمس الأحد في المياه الدولية على بُعد حوالي 80 كيلومترا قبالة جزيرة "كا جو" في مقاطعة جنوب جولا.وقد أنقذت سفينة صيد صينية أخرى قريبة ستة من أفراد الطاقم على الفور.وفي وقت لاحق، وصلت قوات حرس السواحل الكورية الجنوبية إلى موقع الحادث حيث وجدت اثنين آخرين من أفراد الطاقم ينجرفان في البحر.ولم تظهر على الشخصين اللذين عثرت عليهما قوات حرس السواحل أي علامات حيوية، ويُعتقد أنهما في عداد الموتى، بينما لا يزال ثلاثة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين.ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.