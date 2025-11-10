استمرار زيادة متلازمة القُراد في كوريا مع تسجيل أكثر من 200 حالة هذا العام

Photo : YONHAP News

تم الإبلاغ عن أكثر من 200 حالة إصابة بمرض ينتقل عن طريق القُراد، يُعرف باسم "الحمى الشديدة المصحوبة بمتلازمة نقص الصفيحات الدموية"، حتى الآن هذا العام في كوريا الجنوبية، ليصل العدد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2020.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في عام 2025 حوالي 220 حالة على مستوى البلاد، مقارنة بـ170 حالة في العام الماضي بأكمله، و243 حالة في عام 2020.وينتقل هذا المرض بشكل رئيسي عن طريق لدغات القُراد، ولكن قد تحدث عدوى ثانوية في المرافق الطبية في حالات نادرة.وتظهر الأعراض عادة في غضون أسبوعين من لدغة القراد، وتشمل ارتفاعا في درجة الحرارة وغثيانا وقيئا وإسهالا. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى انخفاض في عدد الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء، مما قد يؤدي إلى الوفاة.وقد صنّفت كوريا الجنوبية هذه المتلازمة رسميا كمرضٍ مُعدٍ في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، سجّلت كوريا ما مجموعه ألفين و65 حالة إصابة و381 حالة وفاة، بمعدل وفيات بلغ 18.5%.