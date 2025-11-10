الرئيس لي يُعرب عن امتنانه واحترامه لرجال الإطفاء في يومهم التذكاري

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الكوري لي جيه ميونغ عن عميق احترامه وامتنانه لرجال الإطفاء في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.ونقل الرئيس هذه المشاعر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، بمناسبة الاحتفال بيوم رجال الإطفاء الثالث والستين، مؤكدا أنه عندما يحمي رجال الإطفاء الشعب، فإن الدولة ستحميهم بدورها. وقال إن المواطنين يشعرون بالأمان بفضل تفاني رجال الإطفاء، الذين يُلقون بأنفسهم في النيران والحطام غير المستقر لإنقاذ الأرواح وفقا لمبدأ "أول من يدخل، آخر من يخرج".وتعهد الرئيس بالعمل على تحسين ظروف عمل رجال الإطفاء، وتوفير تعويضات عادلة، ودعم مؤسسي أقوى لحماية حياتهم وصحتهم، وأضاف أن الدولة ستُقدّر تفانيهم النبيل تقديرا كاملا.وتحدث الرئيس عن رجال الإطفاء الذين يبذلون قصارى جهدهم حاليا في مواقع الكوارث في جميع أنحاء البلاد، داعيا الله أن يعودوا إلى ديارهم سالمين، كما أكد أن الحكومة لن تنسى أبدا تضحيات رجال الإطفاء الذين سقطوا في أداء واجبهم، وقدم خالص تعازيه لأسرهم.