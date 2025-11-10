التكتل الحاكم يوافق على تخفيض ضريبة دخل توزيعات الأرباح

Photo : YONHAP News

توصل المكتب الرئاسي والحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إلى توافق في الآراء بشأن تخفض الحد الأقصى لمعدل الضريبة على دخل توزيعات الأرباح، من المقترح الحكومي الأوليّ البالغ 35%.وصرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "باك سو هيون" في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان أمس الأحد، بأن التكتل الحاكم اتفق على ضرورة وضع خطة تغيير معقولة لمعدل ضريبة الدخل على أرباح الأسهم، وأضاف أن المعدل المحدد سيُحدد خلال الدورة البرلمانية العادية القادمة. وأوضح أن المشاركين اتفقوا على ضرورة تحويل السيولة من قطاع العقارات إلى قطاع الشركات الإنتاجية في ظل تزايد عدم الاستقرار في سوق الإسكان.وبموجب القانون الحالي، إذا تجاوز دخل توزيعات الأرباح السنوية 20 مليون وون، يُدمج مع الدخل المالي الآخر لإجراء تقييم ضريبي شامل، ويخضع لمعدل تراكمي تصاعدي يصل إلى 45%. وفي أغسطس، أعلنت الحكومة الكورية عن حزمة الإصلاحات الضريبية لعام 2025، والتي تضمنت خطة لتطبيق نظام ضريبي منفصل لدخل توزيعات الأرباح، مع اقتراح معدل أقصى قدره 35%.