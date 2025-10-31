التكتل الحاكم يتفق على تخفيض الانبعاثات لعام 2035 بما بين 53% و61%

Photo : YONHAP News

توصل المكتب الرئاسي والحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إلى توافق في الآراء بشأن تحديد هدف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كوريا لعام 2035 بنسبة تتراوح بين 53% و61%، مقارنة بمستويات عام 2018.وصرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "باك سو هيون" أمس الأحد بأن التكتل الحاكم عقد اجتماعا استشاريا للسياسات في مقر إقامة رئيس الوزراء، حيث توصل إلى اتفاق عام بشأن هدف كوريا للمساهمات المحددة وطنيا.وأوضح باك أن التكتل الحاكم توصل إلى هذا الاتفاق آخذا في الاعتبار آراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وحكم المحكمة الدستورية، والأعباء المحتملة على الأجيال القادمة، والظروف الصناعية.وكانت الحكومة الكورية قد كشفت في الأسبوع الماضي عن مقترحين بشأن المساهمات المحددة وطنيا، يهدف الأول إلى تخفيض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بمستويات عام 2018، بينما يستهدف الثاني تخفيضا يتراوح بين 53 و60%.وسوف تراجع لجنة رئاسية ومجلس الوزراء المقترح النهائي للمساهمات المحددة وطنيا ويوافقان عليه هذا الأسبوع، قبل تقديمه إلى الأمم المتحدة الأسبوع القادم.