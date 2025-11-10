بدء نقل أوراق امتحانات القبول في الجامعات الكورية

Photo : YONHAP News

سيتم توزيع أوراق الامتحانات السنوية للقبول في الجامعات في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، من اليوم الاثنين وحتى بعد غد الأربعاء، قبل موعد اختبار القدرات الدراسية الجامعية يوم الخميس.وقالت وزارة التعليم إنه سيتم تسليم أوراق أسئلة وأجوبة الامتحانات إلى جميع مناطق الاختبار الـ85 في جميع أنحاء البلاد ابتداء من اليوم. وسوف يشرف مسؤولو الوزارة ومسؤولو التعليم الإقليميون على عملية النقل، بينما ستحرس الشرطة المركبات.وحثت الوزارة السائقين على اتباع تعليمات الشرطة عند مصادفتهم لهذه المركبات لضمان نقل آمن وسهل لأوراق الامتحانات. وسوف تُحفظ أوراق الأسئلة والأجوبة تحت حراسة أمنية مشددة، وتُنقل إلى حوالي 1300 موقع اختبار يوم الخميس عند إجراء الامتحانات.