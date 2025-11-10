الرئيس الكوري يهنئ فريق الألعاب الإلكترونية على فوزه ببطولة العالم للمرة الثالثة

Photo : YONHAP News

هنأ الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" فريق الرياضات الإلكترونية الكوري الجنوبي "تي 1" على فوزه ببطولة العالم في لعبة "ليغ أوف ليجيندس" للمرة الثالثة على التوالي، واصفا هذا الفوز بـ"الإنجاز الرائع" الذي سيُسجل في تاريخ الرياضات الإلكترونية.وفي منشور كتبه على "فيسبوك" اليوم الاثنين، هنأ "لي" لاعبي الفريق وموظفيه لأنهم أصبحوا أول فريق في تاريخ بطولة العالم يحقق 3 بطولات متتالية.وحصد فريق "تي 1" لقب اللعبة الشهيرة للمرة الثالثة على التوالي أمس الأحد في مدينة "تشنغ دو" الصينية، بعد فوزه على منافسه "كيه تي رولستر" بنتيجة 3-2.وقال "لي" إن الفريق أظهر مرة أخرى مكانة كوريا الجنوبية باعتبارها "قوة في الرياضات الإلكترونية"، وتعهد بمواصلة دعم تطوير الرياضة الإلكترونية والصناعات الثقافية الأخرى حتى يتمكن اللاعبون من السعي بحرية وراء أحلامهم وشغفهم.وأشاد "لي" بمسيرة الفريق، وشجع اللاعبين على مواصلة صنع التاريخ، كما أثنى على الفريق الوصيف لأدائه المثير في النهائيات.