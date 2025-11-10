الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

روسيا وكوريا الشمالية تناقشان التعاون العسكري والسياسي الثنائي

Write: 2025-11-10 15:13:15

Photo : YONHAP News

اجتمع كبار المسؤولين العسكريين من روسيا وكوريا الشمالية في بيونغ يانغ لمناقشة توسيع التعاون بين وكالاتهم العسكرية والسياسية.
وفي بيان صدر على "تلغرام" أول من أمس السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الكوري الشمالي "نو كوانغ تشول" التقى بنائب وزير الدفاع "فيكتور غورمكين"، الذي يشغل أيضا منصب مدير الإدارة العامة للشؤون العسكرية والسياسية في الجيش الروسي.
ووفقا للوزارة، أكد "غورميكين" أن العلاقات الأخوية بين روسيا وكوريا الشمالية تتنامى في مجالات متعددة، بما في ذلك الدفاع، بينما قال وزير الدفاع الكوري الشمالي إن زيارة الوفد العسكري الروسي تعزز علاقات الأخوة بين الجيشين وتشجع التعاون بين مؤسساتهما العسكرية والسياسية.
وزار الوفد العسكري الروسي، بقيادة "غورميكين"، بيونغ يانغ من الأربعاء إلى الجمعة من الأسبوع الماضي.

