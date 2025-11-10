سيول تؤكد قدرتها على بناء غواصة نووية في غضون 10 سنوات

Photo : KBS News

قال وزير الدفاع الكوري "آن كيو باك" إن كوريا الجنوبية تمتلك التكنولوجيا اللازمة لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أقل من 10 سنوات إذا توفر الوقود النووي.وأضاف وزير الدفاع، خلال ظهوره في برنامج على قناة "كي بي إس" أمس الأحد، أن مثل هذه المشروعات تستغرق عادة أكثر من عقد من الزمن، لكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن تقصير المدة الزمنية بالنظر إلى القدرات التقنية الكورية.وفيما يتعلق بتصريح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأخير بأن الغواصة النووية الكورية الجنوبية ستُبنى في حوض بناء سفن في "فيلادلفيا"، قال الوزير إن ذلك الحوض يفتقر إلى المرافق اللازمة، وشدد على أن كوريا الجنوبية تمتلك بالفعل التكنولوجيا والبنية التحتية، مما يجعل البناء المحلي أكثر جدوى وعقلانية.كما ناقش "آن" نتائج الاجتماع الاستشاري الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي عقد الأسبوع الماضي، موضحا أن الجانبين اتفقا على إجراء المرحلة الثانية من التحقق من جاهزية كوريا الجنوبية الدفاعية لنقل السيطرة العملياتية في وقت الحرب في العام القادم.وقال إن الجيش الكوري الجنوبي عمل بلا كلل على مدى العشرين عاما الماضية لتلبية شروط نقل القيادة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من التحقق اكتملت في عام 2019 في إطار البرنامج المكون من 3 مراحل، وأن المرحلة الثانية من التقييم انتهت في عام 2022، وقد اتفق البلدان الحليفان على إجراء عملية التحقق العام القادم.