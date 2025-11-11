الصين تعلق العقوبات على فروع شركة هان هوا أوشن في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

علّقت الصين العقوبات التي كانت قد فرضتها على فروع شركة "هان هوا أوشن" الكورية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام.وأعلنت وزارة التجارة في بكين أمس الاثنين تعليق القيود التي تمنع المنظمات والأفراد في الصين من التعاون مع شركة هان هوا للشحن، وشركة هان هوا فيلي لبناء السفن، وشركة هان هوا أوشن يو إس إيه إنترناشونال، وشركة هان هوا للشحن القابضة، وشركة إتش إس يو إس إيه القابضة، لمدة 12 شهرا.ويُعدّ حوض "هان هوا فيلي" لبناء السفن رمزا رئيسيا للتعاون في مجال بناء السفن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استكمالا للاتفاق الذي توصل إليه رئيسا الولايات المتحدة والصين خلال قمتهما في مدينة بوسان الكورية الشهر الماضي، ويهدف إلى تجنب المزيد من التصعيد في النزاع التجاري.وتماشيا مع هذا الاتفاق، ستعلق الولايات المتحدة إجراءات الرقابة التي تستهدف قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية وبناء السفن في الصين لمدة عام.