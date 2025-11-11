عمدة سيول يقترح نقاشا عاما حول خطة إعادة التطوير

Photo : YONHAP News

اقترح عمدة مدينة سيول "أوه سي هون" على رئيس الوزراء "كيم مين سوك" إجراء نقاش عام حول خطط إعادة تطوير العاصمة بالقرب من ضريح "جونغ ميو" المُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.وفي منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، أعرب أوه عن أسفه لانتقاد الحكومة لخطة المدينة.وجاءت تصريحات أوه في أعقاب تصريح رئيس الوزراء خلال زيارة لضريح جونغ ميو في وقت سابق من اليوم نفسه، بأنه سيراجع صلاحية خطة إعادة تطوير سيول.وأكد العمدة أن إعادة التطوير ستعزز القيمة البيئية والثقافية لضريح جونغ ميو من خلال إنشاء ممرات خضراء جديدة من جبل نام سان إلى الموقع.كما نفى المزاعم القائلة بأن المباني الشاهقة ستعيق الوصول إلى الضريح، واصفا إياها بـ"الروايات السياسية المشوهة".وترفع الخطة المُعدّلة الحد الأقصى لارتفاع المباني في منطقة "سيه وان 4" إلى 101 متر على طول شارع جونغ نو، و145 مترا على طول نهر تشونغ غيه، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المدينة وسلطات التراث الثقافي.