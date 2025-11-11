ارتفاع مؤشر البورصة الكورية بأكثر من 3% بفضل توقعات ضريبة الأرباح

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بأكثر من 3% أمس الاثنين، مدعوما بالتفاؤل بشأن خطة إصلاح ضريبة الأرباح التي اقترحتها الحكومة. وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 119.48 نقطة، أي ما يعادل 3.02%، ليغلق عند 4703.24 نقطة. ودخل المستثمرون السوق بعد تراجعها الأسبوع الماضي وسط مخاوف من فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وتحسنت معنويات السوق بفضل التوقعات بأن إصلاح الحكومة لضريبة الأرباح سيشجع الشركات المدرجة في البورصة على توزيع أرباحها مما سيعزز من سوق الأسهم. وقد اتفقت الحكومة والحزب الحاكم أول من أمس الأحد على تخفيض الحد الأقصى المقترح لضريبة الأرباح.وتصدرت أسهم الشركات المالية المكاسب أمس الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركة كي بي المالية بنسبة 4.28%، وقفزت أسهم شركة إس كي سكوير بنسبة 3.94%. كما تقدمت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث ارتفعت أسهم شركتيْ سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2.76%، وإس كي هاينكس بنسبة 4.48% على التوالي.كما ارتفع مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا، بنسبة 1.32%، ليغلق عند 888.35 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي بمقدار 5.5 وون، ليصل إلى ألف و451.4 وون للدولار الواحد، حتى الساعة 3:30 من مساء أمس الاثنين.ارتفع مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بأكثر من 3% أمس الاثنين، مدعوما بالتفاؤل بشأن خطة إصلاح ضريبة الأرباح التي اقترحتها الحكومة. وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 119.48 نقطة، أي ما يعادل 3.02%، ليغلق عند 4703.24 نقطة. ودخل المستثمرون السوق بعد تراجعها الأسبوع الماضي وسط مخاوف من فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وتحسنت معنويات السوق بفضل التوقعات بأن إصلاح الحكومة لضريبة الأرباح سيشجع الشركات المدرجة في البورصة على توزيع أرباحها مما سيعزز من سوق الأسهم. وقد اتفقت الحكومة والحزب الحاكم أول من أمس الأحد على تخفيض الحد الأقصى المقترح لضريبة الأرباح.وتصدرت أسهم الشركات المالية المكاسب أمس الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركة كي بي المالية بنسبة 4.28%، وقفزت أسهم شركة إس كي سكوير بنسبة 3.94%. كما تقدمت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث ارتفعت أسهم شركتيْ سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2.76%، وإس كي هاينكس بنسبة 4.48% على التوالي.كما ارتفع مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا، بنسبة 1.32%، ليغلق عند 888.35 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي بمقدار 5.5 وون، ليصل إلى ألف و451.4 وون للدولار الواحد، حتى الساعة 3:30 من مساء أمس الاثنين.