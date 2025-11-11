انطلاق فريق العمل المشترك الكوري الكمبودي للقضاء على عمليات الاحتيال

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الجنوبية وكمبوديا فريق عمل مشتركا للقضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني والاختطاف والاحتجاز وغيرها من الجرائم التي تستهدف المواطنين الكوريين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.وأقام القائم بأعمال مفوض الشرطة الكورية الجنرال "يو جيه سونغ" حفلا أمس الاثنين في مدينة "بنوم بن" بمناسبة إطلاق فريق العمل المشترك بين كوريا وكمبوديا، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الشرطة الكمبودية.وفي اجتماع مع "سار تيت" قائد الشرطة الوطنية الكمبودية، صرّح يو بأنه لا حدود لحماية الأرواح والسلامة، وأنه يأمل أن يحمي فريق العمل الجديد شعبي البلدين.وسوف يعمل فريق العمل على مدار الساعة، حيث تتولى جهات إنفاذ القانون من كلا الجانبين التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالكوريين الجنوبيين، من التحقيق إلى الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.وصرح مسؤول من وكالة الشرطة الوطنية الكورية بأن الوكالة سترسل ما بين خمسة وسبعة ضباط إلى فريق العمل الأسبوع القادم.