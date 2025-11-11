عصر الذكاء الاصطناعي يُغيّر طموحات الالتحاق بالجامعات بعيدا عن كليات الطب

Photo : KBS News

بلغت طلبات الالتحاق بأربعة معاهد رئيسية للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية هذا العام أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، في حين تراجع الاهتمام بكليات الطب.ووفقا لتحليل أجرته أكاديمية "جونغ نو" لبيانات القبول الجامعي لعام 2026، ارتفع عدد المتقدمين إلى المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست"، ومعهد كوانغ جو للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد ديغو كيونغ بوك للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 24 ألفا و423 طالبا.وشهد معهد كوانغ جو أكبر زيادة بنسبة 23.4%، وتلاه معهد أولسان، ومعهد كايست.وفي المقابل، انخفض عدد المتقدمين للكليات الطبية والصيدلانية بنسبة 21.9%، ليسجل أقل معدل في خمس سنوات، حيث أدى الدعم الحكومي لمجالات العلوم وازدهار صناعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى تغيير تفضيلات الطلاب.ورحب "جونغ جيه سونغ" الأستاذ في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، بهذا التوجه، قائلا إن كايست يبحث عن "عقول فضولية تستمتع بحل المشكلات الصعبة لساعات طويلة، وليس فقط عن المتفوقين".