البرلمان يصوت على اقتراح اعتقال النائب تشو كيونغ هو يوم 27 نوفمبر

Photo : YONHAP News

سيصوت برلمان كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر على اقتراح اعتقال النائب "تشو كيونغ هو"، الزعيم السابق لحزب قوة الشعب، بتهمة عرقلة تصويت لإنهاء الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.وصرح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "مون جين صوك"، أمس الاثنين، بأن أعضاء الحزب وافقوا على عرض الاقتراح في الجلسة العامة المقررة في 13 نوفمبر، وإجراء التصويت في 27 نوفمبر.وقد اتهم فريق التحقيقات الخاص، المكلف بالتحقيق في قضية الأحكام العرفية، النائبَ تشو بـ"الضلوع بدور مهم في التمرد"، وقدمت وزارة العدل اقتراح الاعتقال إلى البرلمان الأسبوع الماضي.ووفقا للقواعد البرلمانية، يجب عرض اقتراح الاعتقال في الجلسة العامة التالية لتقديمه، ويجب التصويت عليه في غضون اثنتين وسبعين ساعة، أو في أول جلسة متاحة بعد هذا الموعد النهائي.