كوريا الجنوبية تُقر هدف انبعاثات 2035 بما بين 53% و61%

وافقت اللجنة الرئاسية المعنية بالحياد الكربوني والنمو الأخضر في كوريا الجنوبية على هدف وطني جديد لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 53% و61% مقارنة بمستويات عام 2018، وذلك بحلول عام 2035.واتخذت اللجنة هذا القرار أمس الاثنين خلال جلسة عامة عقدتها في المجمع الحكومي في سيول برئاسة رئيس الوزراء كيم مين سوك.ويحل هذا النطاق محل هدف الـ40% الموحد الذي كان قائما لعام 2030، مما يعكس ما وصفه المسؤولون بـ"عدم اليقين المستقبلي" والحاجة إلى ربط الحد الأقل بلوائح السوق الحالية، مثل برامج تحديد سقف للانبعاثات وتداولها.ويفترض الحد الأعلى توسيع الدعم الحكومي، وتطوير التكنولوجيا، وإعادة هيكلة الصناعة لتلبية مطالب الأجيال القادمة بتخفيضات أكبر.وحسب القطاعات، تتضمن الخطة تخفيضات تصل إلى 75.3% في توليد الطاقة، و31% في الصناعة، و56.2% في المباني، و62.8% في النقل.وصرح كيم بأن جميع الوزارات ستعمل على تأمين التمويل ووضع استراتيجيات حكومية مشتركة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.وسوف يتم تأكيد الخطة النهائية في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، ثم يتم عرضها في وقت لاحق من هذا الشهر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة بيليم البرازيلية.