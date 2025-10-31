كوريا تشهد اليوم صباحا أبرد مع تقلبات في درجات الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأرصاد الجورية الكورية إن تيارات الهواء البارد القادمة من الشمال ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون المعدلات الموسمية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الرياح ستظل نشطة مما سيزيد من برودة الطقس.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة صباح اليوم الثلاثاء إلى ما دون الصفر في المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل صقيع وجليد رقيق في بعض المناطق.وسوف يصل الفرق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا حوالي 15 درجة مئوية.وسوف تبلغ درجات الحرارة الصغرى صباحا درجة واحدة تحت الصفر في تشون تشُن، وثلاث درجات في سيول، وسبع درجات على مستوى باقي المناطق، أي أقل بدرجتين إلى خمس درجات عن قراءات الأمس الاثنين.وسوف صل درجات الحرارة العظمى نهارا إلى حوالي 15 درجة في سيول، و16 درجة في كوانغ جو وديغو، مع ارتفاعات عظمى على مستوى البلاد تتراوح بين 13 و18 درجة.وسوف يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار في المياه الجنوبية وجزيرة جيجو.