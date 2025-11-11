وزير خارجية كوريا يناقش مع رئيس وزراء كمبوديا مكافحة الاحتيال الإلكتروني

Photo : YONHAP News

التقى وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشو هيون" برئيس وزراء كمبوديا "هون مانيت" أمس الاثنين، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين الكوريين الجنوبيين في كمبوديا.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، اقترح الوزير تشو تعزيز التعاون لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين في كمبوديا، والتصدي المشترك للجرائم العابرة للحدود من خلال فريق العمل المشترك الذي تم تشكيله حديثا.وأكد رئيس الوزراء هون أن كمبوديا تبذل جهودا وطنية للقضاء على الجرائم العابرة للحدود، وأعرب عن استعداده لمواصلة التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية.واتفق الجانبان على تعميق مشاركتهما الاستراتيجية من خلال الاستجابة الفعّالة للجرائم العابرة للحدود، واستكشاف سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والعمل، وذلك قبل الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2027.وأضافت وزارة الخارجية أن تشو أجرى أيضا محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الكمبودي "براك سوكون"، الذي تعهد بالعمل الجاد لحل القضايا المتعلقة بجرائم الاحتيال التي تشمل الكوريين الجنوبيين في كمبوديا.