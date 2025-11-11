القوات البحرية الكورية تجري أول مناورات على مستوى الأسطول

Photo : YONHAP News

أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية أول مناورات على مستوى الأسطول بمشاركة أحدث مدمراتها المجهزة بنظام إيجيس.وأعلنت قيادة القوات البحرية اليوم الثلاثاء أن التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام، والتي بدأت أول من أمس الأحد في البحار الجنوبية والشرقية، تهدف إلى تعزيز جاهزية الجيش الوطني.وتُعد هذه التدريبات أول مناورات على مستوى الأسطول تشارك فيها قيادة وهيئة أركان قيادة أسطول المهام البحرية، بعد أكثر من تسعة أشهر من تأسيس الوحدة في الأول من فبراير الماضي.وأوضحت قيادة القوات البحرية أن التدريبات شملت ثلاث مدمرات مجهزة بنظام إيجيس، وأربع سفن حربية، وثلاث طائرات، وأن التدريبات مستمرة ليلا ونهارا.ونفذت السفن المشاركة عمليات محاكاة للدفاع المضاد للسفن والغواصات والدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدريبات الكشف عن الصواريخ الباليستية وتتبعها.