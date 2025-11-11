تأكيد ثالث حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا هذا العام

Photo : KBS News

تم تأكيد حالة إصابة أخرى بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن بمقاطعة كيونغ كي الكورية.ووفقا لمركز إجراءات السلامة ومكافحة الكوارث في مجال إنفلونزا الطيور، أبلغت مزرعة دواجن في منطقة هوا صونغ، تضم 19 ألف دجاجة، عن نفوق مفاجئ للدجاج، وأكدت الفحوصات اللاحقة وجود الفيروس.وتعد هذه هي الحالة الثالثة المؤكدة لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في كوريا الجنوبية خلال هذا العام.وتُجري سلطات الحجر الصحي عمليات تفتيش دقيقة على حوالي 40 مزرعة دواجن ضمن دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من المزرعة المصابة، مع تطهير الطرق المؤدية إلى المزارع والأنهار والخزانات المائية وموائل الطيور المهاجرة في جميع أنحاء البلاد.كما يخطط المسؤولون لإجراء عمليات تفتيش دقيقة على سبع مزارع ومفارخ أخرى تابعة لنفس المجموعة التجارية التي تنتمي إليها المزرعة المصابة.