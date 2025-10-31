أسيران كوريان شماليان في أوكرانيا يرغبان في اللجوء لكوريا الجنوبية

Photo : KBS News

أعرب جنديان كانا ضمن القوات الكورية الشمالية التي تدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وتم أسرهما بواسطة الجيش الأوكراني في منطقة كورسك أوائل هذا العام، عن رغبتهما في اللجوء إلى كوريا الجنوبية.وقال وفد أوكراني زار كوريا الجنوبية مؤخرا في مقابلة مع "كي بي إس"، إن الجنديين يعاملان حسب القانون الدولي، وأن مسألة اللجوء يجب مناقشتها مباشرة بين الرئيسين الكوري الجنوبي والأوكراني.وأضاف أن كوريا الشمالية زودت روسيا بما بين 100 و150 وحدة من الصواريخ البالستية من نوع "كي إن"، التي تحسنت دقة إصابتها إلى ما بين 50 و100 متر، بعدما كانت ما بين 1 و3 كيلومترات.وأشار إلى أن 80% من قطع الغيار والرقائق المستخدمة في الأسلحة الروسية مقدمة من الصين، حيث يتم تحويل المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى أسلحة.وأكد الوفد أيضا أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيُحاسب على مشاركته في الحرب من خلال محكمة خاصة يقودها المجلس الأوربي.