1 من بين كل 3 بالغين كوريين يعاني من السمنة

Photo : YONHAP News

اتضح أن عدد الكوريين البالغين الذين يعانون من السمنة قد زاد بمقدار 1.3 مرة خلال السنوات العشر الماضية، ليصنّف 1 من بين كل 3 منهم على أنه شخص يعاني من السمنة الطبية.جاء ذلك في تقرير تضمن نتائج تحليل أصدرته أمس الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استنادا إلى بيانات مسح الصحة الإقليمية الذي كانت قد أجرته في العام الماضي على 230 ألف مواطن كوري تتجاوز أعمارهم 19 عاما ويقيمون في مختلف أنحاء البلاد.وقال التقرير إن نسبة الكوريين الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 25 أو أكثر، والذين يُصنفون على أنهم يعانون من السمنة، قد وصلت إلى 34.4%، بزيادة قدرها 1.3 مرة مقارنة بنسبة 26.3% المسجلة في عام 2015.وحسب الجنس، بلغت نسبة السمنة لدى الرجال 41.4%، ولدى النساء 23.0%، مما يعني أن معدل السمنة لدى الرجال أعلى بـ1.8 مرة مقارنة بالنساء.وبلغ معدل السمنة لدى الرجال في فئة الثلاثينيات من العمر 53.1%، وفي الأربعينيات 50.3%، مما يشير إلى أن أكثر من نصف عدد الرجال في الفئة العمرية من الثلاثينيات والأربعينيات يعانون من السمنة.وبالنسبة للنساء، يزداد معدل السمنة مع ارتفاع الفئة العمرية، حيث كان الأعلى لدى النساء في الستينيات بـ26.6% والسبعينيات وأكثر بـ27.9%.وقال التقرير إن الاتجاه العام يشير إلى زيادة معدلات السمنة، ورغم أن معدل السمنة في كوريا لا يزال أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أنه مستمر في الارتفاع بسبب تأثير تغيرات نمط الحياة واتباع نظام غذائي غربي، مما يتطلب تعزيز المراقبة وتنفيذ سياسات للرعاية الصحية.