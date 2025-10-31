كوريا الشمالية تنشئ منتزها سياحيا جديدا على الساحل الشرقي

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الشمالية في إنشاء منتزه سياحي جديد على الساحل الشرقي في مقاطعة شمال هام كيونغ، بعد افتتاح منتزه "وان سان كالما" الساحلي مؤخرا، وذلك ضمن جهودها لتنمية القطاع السياحي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن أعمال بناء منتزه "يوم بون جين" تقترب من نهايتها، مشيرا إلى أن معظم المنشآت الخدمية، مثل المتاجر والمطاعم، قد اكتملت.وكانت كوريا الشمالية قد بدأت في بناء فندق على ساحل "يوم بون جين" بمقاطعة شمال هام كيونغ، القريبة من جبل تشيل بو الشهير بجمال مناظره، بناء على تعليمات من الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل" في يوليو من عام 2011، لكن وتيرة البناء ظلت بطيئة.وفي يوليو 2018، زار الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" موقع البناء ووبَّخ المسؤولين هناك، وأمر بإعادة النظر في تصميم الفندق بالكامل ليتناسب مع الذوق الجمالي الحديث.كما أصدر تعليمات ببناء مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة والمرافق الإضافية على طول شريط ساحلي يمتد لحوالي 600 متر حول الفندق لإنشاء منتزه ساحلي.