انتشال سفينة تعود لعصر مملكة جوسون من بحر تيه آن

تم انتشال السفينة "مادو 4"، وهي السفينة الوحيدة التي تعود إلى عصر مملكة جوسون، والتي اكتُشفت في مياه منطقة "مادو" في "تيه آن" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ الكورية الجنوبية.وأعلنت هيئة التراث الوطني أمس عن انتشال السفينة "مادو 4" بعد 600 عام من غرقها، والتي ظلت مدفونة في قاع البحر إلى أن تم اكتشافها في عام 2015.ويُفترض أن هذه السفينة كانت سفينة حكومية تُستخدم لنقل الحبوب التي تُحصّل كضرائب في عصر مملكة جوسون.وخلال عملية انتشال السفينة، تم العثور على كميات كبيرة من الحبوب والأواني الخزفية المخصصة للضرائب والمنتجات المحلية، كما تم انتشال ألواح خشبية مكتوب عليها معلومات عن نقطة الانطلاق والوجهة وأنواع وكميات الحبوب، مما يشير إلى أن السفينة أبحرت من ناجو وكانت تنقل الحبوب الضريبية إلى مخزن الحبوب في "كانغ هونغ تشانغ" في العاصمة "هان يانغ" في ذلك الوقت.كما أعلنت هيئة التراث أنها اكتشفت سفينة قديمة أخرى مدفونة بالقرب من السفينة "مادو 4"، وأنها ستبدأ في عملية انتشالها من البحر قريبا، موضحة أنه خلال الفحص الأولي عليها تم العثور على عدد من الأواني الخزفية الزرقاء وكميات من بذور الأرز، ويُقدر أنها صُنعت بين عامي 1150 و 1175.