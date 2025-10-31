سيول تستضيف أول اجتماع دولي للقضاء على جرائم الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت

Photo : YONHAP News

بدأ اليوم في العاصمة الكورية سيول أول اجتماع عملي للتعاون العالمي في القضاء على جرائم الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت.ويعقد هذا الاجتماع الذي يستمر يومين بالتعاون مع كل من: "آسيانابول" وهي منظمة تعاونية للشرطة تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا، والإنتربول، وهو أول اجتماع دولي من نوعه لمكافحة الاحتيال العابر للحدود والاتجار بالبشر، بقيادة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية.وتعتزم الدول المشاركة في الاجتماع تبادل البيانات المتعلقة بـ24 قضية جريمة منظمة، تشمل الاحتيال والجرائم الإلكترونية، و 75 دليلا مرتبطا بها، والتفاوض حول سبل تعاون ملموسة، بما في ذلك القبض على المشتبه بهم وتسليمهم، كما ستجري مناقشات حول خطط الاستجابة المشتركة للقبض على المشتبه بهم وإنقاذ الضحايا في 8 قضايا تتعلق بمنظمات الاحتيال التي تم تأمين أدلة كافية بشأنها.وقالت هيئة الشرطة الكورية إنها ستعمل على تعزيز نظام تبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات لمواجهة انتشار الجرائم الجديدة العابرة للحدود، مثل الاحتيال الإلكتروني، وجرائم الأصول الافتراضية، خلال هذا الاجتماع.