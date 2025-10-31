عدد من العمال الكوريين المحتجزين في جورجيا يدرسون رفع دعوى قضائية ضد سلطات الهجرة الأمريكية

Photo : YONHAP News

قال تقرير بثته شبكة "ايه بي سي" الإخبارية الأمريكية أمس إن عددا من العمال الكوريين الذين تم احتجازهم في مصنع كوري في ولاية جورجيا الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي، يدرسون حاليا رفع دعوى قضائية ضد وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية التي قادت عملية الاعتقال.ونقل التقرير قصص العمال الكوريين الذين تم احتجازهم ثم أُطلق سراحهم لاحقا، موضحا أن حوالي 200 عامل، من بين إجمالي 450 عاملا تم احتجازهم في سبتمبر الماضي، يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد وكالة الهجرة الأمريكية.وأضاف التقرير أن أولئك العمال يعترضون على "الممارسات غير القانونية من قبل الوكالة والتنميط العنصري"، حيث تم تتبع المشتبه بهم بناء على لون البشرة أو العرق، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستخدام المفرط للقوة الجسدية، والاعتقال غير القانوني".