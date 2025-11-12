6.4% ارتفاعا في الصادرات الكورية في أول عشرة أيام من نوفمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 6% في الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع شحنات أشباه الموصلات وسيارات الركاب.وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الكورية أمس الثلاثاء أن إجمالي الصادرات بلغ 15.8 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 950 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 6.4% مقارنة بالعام السابق، مع ثبات عدد أيام العمل.وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 17.7%، وسيارات الركاب بنسبة 16.2%، بينما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 14%.وارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة والصين بأكثر من 11%، بينما انخفضت الشحنات إلى اليابان وفيتنام بأكثر من 11% لكل منهما.كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2% لتصل إلى 17 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.2 مليار دولار.