الرئيس الكوري يطالب بعقاب صارم على التضليل الإعلامي المُوجّه ضد الأجانب

Write: 2025-11-12 09:10:23

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري لي جيه ميونغ إلى توقيع عقوبة صارمة لردع انتشار المعلومات الكاذبة التي قد تُفاقم كراهية الأجانب والتمييز، مُشيرا إلى أن هذه الأكاذيب تُهدد الديمقراطية والحياة اليومية في البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، حيث قال إن التمييز والكراهية المُتأصلين ضد أعراق وخلفيات وجنسيات مُعينة مُتفشيان في أجزاء من كوريا الجنوبية.

وأضاف الرئيس أن مثل هذه التعبيرات المتطرفة، في ظل الاستقطاب الحاد، تُفاقم القلق الاجتماعي. وحثّ المجتمع السياسي على المساعدة في القضاء على جرائم الكراهية والتضليل الإعلامي.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصاعد المظاهرات المُناهضة للصين التي قادتها بعض الجماعات المُحافظة في كوريا الجنوبية.
