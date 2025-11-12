كوريا الجنوبية تُعلّق المداولات بشأن طلب غوغل لخرائط عالية الدقة

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية تعليق المداولات بشأن طلب شركة غوغل لتصدير خرائط رقمية عالية الدقة لكوريا، وذلك في ظل استمرار المخاوف الأمنية الوطنية.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الثلاثاء أن القرار اتُخذ خلال اجتماع للهيئة الاستشارية بين الوكالات المعنية بتصدير البيانات إلى الخارج، والتي صوّتت على إلزام الشركة عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بتقديم طلب تكميلي بحلول 5 فبراير من العام القادم.وسوف تؤجل الحكومة الكورية اتخاذ أي قرارات ذات صلة حتى تتلقى ذلك الطلب.وكانت غوغل قد أعلنت في سبتمبر الماضي نيتها الامتثال لمتطلبات الأمن الحكومية الكورية، بما في ذلك طمس المرافق الأمنية وإزالة إحداثيات الأماكن في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تقدم الوثائق الإضافية المتوقعة. ونظرا للتناقضات من جانب غوغل، أوضحت الهيئة الاستشارية أنه كان من الصعب التداول بدقة، مشيرة إلى أن التأكيد الواضح ومراجعة خططغوغل سيكونان ضروريين قبل اتخاذ القرار النهائي.وكانت الحكومة الكورية قد أرجأت مرتين قرارا بشأن الطلب الذي قدمته غوغل في فبراير لتصدير بيانات خرائط كوريا الجنوبية عالية الدقة بمقياس 1:5000، حيث تحظر كوريا الجنوبية نقل الخرائط عالية الدقة بمقياس رسم أقل من 1:25,000 إلى الخارج لأسباب عسكرية وأمنية.