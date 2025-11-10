معهد التنمية الكوري يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 1.8% في عام 2026

Photo : YONHAP News

رفع معهد التنمية الكوري، وهو مركز أبحاث حكومي، توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2026 بمقدار 0.2%، إلى 1.8%.وفي توقعاته الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام، التي أصدرها أمس الثلاثاء، أشار المعهد إلى أنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8% في العام القادم بفضل انتعاش الطلب المحلي.وتتوافق هذه التوقعات المعدّلة مع توقعات صندوق النقد الدولي، لكنها أقل من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 2.2%.واستند المعهد في توقعاته إلى فرضية تباطؤ تدريجي في النمو العالمي العام القادم، مع انتعاش الطلب المحلي بفضل انخفاض أسعار الفائدة في السوق والسياسة المالية التوسعية.وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.9% هذا العام، بعدما كان قد توقع 0.8% في أغسطس، مشيرا إلى دورة أشباه الموصلات الأقوى التي ينظر أن تستمر في العام القادم.