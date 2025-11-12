صراع بين الحزب الحاكم والمعارضة حول قضايا الطاقة والمالية في نقاش الميزانية

Photo : YONHAP News

شهد اجتماع لجنة الميزانية في البرلمان الكوري أمس الثلاثاء خلافا بين نواب الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض حول سياسة الطاقة وأولويات الإنفاق الحكومي.وانتقد النواب الديمقراطيون إدارة الرئيس السابق يون لتخفيضها تمويل الطاقة المتجددة ووصمها صناعة الطاقة الشمسية بالفساد، مجادلين بأن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من محطات الطاقة النووية.وفي المقابل، ردّ أعضاء حزب قوة الشعب بأن الاقتصادات الكبرى توسّع الطاقة النووية، واتهموا الحكومة بالتركيز بشكل مفرط على أهداف الانبعاثات بدلا من المصالح الوطنية.كما شككت المعارضة في قرار النيابة العامة بعدم استئناف الحكم في قضية الفساد ذات الصلة بمشروع "ديه جانغ دونغ"، وأثارت مخاوف بشأن الإنفاق على برامج قسائم المستهلكين، بينما طالب الحزب الحاكم بتفسيرات لمبيعات الأصول واسعة النطاق في عهد الحكومة المحافظة السابقة.