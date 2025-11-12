توقعات ببرودة صباحية اليوم مع استمرار التقلبات الحادة في درجات الحرارة

Photo : YONHAP News

عادت درجات الحرارة إلى مستوياتها المعتادة في أواخر الخريف بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن هيئة الأرصاد الجوية الكورية توقعت حدوث انخفاض في درجات الحرارة مجددا بحيث تشهد كوريا صباحا باردا اليوم الأربعاء.وسوف تنخفض درجات الحرارة في المناطق الداخلية الوسطى والجبلية إلى ما دون الصفر، مع تشكل صقيع أو طبقة رقيقة من الجليد في بعض المناطق.كما سيتشكل ضباب، مما يقلل الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد، في المناطق الداخلية خلال الفترة من الفجر وحتى وقت متأخر من الصباح.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى الصباحية بين صفر وعشر درجات مئوية، وتنخفض إلى خمس درجات في سيول كما حدث أمس الثلاثاء.وسوف تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين خمس عشرة درجة وإحدى وعشرين درجة، أي أعلى بحوالي درجة إلى درجتين من أمس الثلاثاء، مما سيؤدي إلى تباين حاد في درجات الحرارة اليومية.وسوف ترتفع الأمواج قبالة جزيرة جيجو إلى ما بين متريْن وثلاثة أمتار، مع توقعات بحدوث أمواج قوية أيضا على طول السواحل الجنوبية.