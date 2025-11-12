إلزام وكالات الزفاف واستوديوهات اليوغا بتقديم أسعار شفافة

Photo : YONHAP News

سيتعيّن على وكالات الزفاف واستوديوهات اليوغا والبيلاتس، وغيرها من الشركات في كوريا الجنوبية والمعروفة بغموض أسعارها، إخطار العملاء مسبقا برسومها وإلا ستُغرّم ابتداء من اليوم الأربعاء.ووفقا للجنة التجارة العادلة الكورية، يتماشى هذا الإجراء مع تعديل قانون وضع العلامات والإعلانات العادلة.وسوف يتم إلزام قاعات الزفاف والاستوديوهات ومحلات الفساتين والمكياج واستوديوهات اليوغا والبيلاتس، بالإفصاح مسبقا عن أسعارها وسياسات استرداد الأموال، بما في ذلك التوضيح في منشوراتها التجارية الرسمية ومواقعها الإلكترونية وطلبات تسجيل العملاء.سوف يتوجب على الشركات المرتبطة بحفلات الزفاف عرض تفاصيل وأسعار كل خدمة، وغرامات الإنهاء ومعايير استرداد الأموال على مواقعها الإلكترونية أو بوابة "السعر الحقيقي" التابعة لوكالة حماية المستهلك الكورية، وكذلك في العقود الرسمية.وأوضحت اللجنة أن الأزواج الذين يخططون للزواج سيمكنهم التنبؤ بتكاليف حفل الزفاف بشكل أفضل، حيث يمكنهم التحقق من الأسعار مسبقا.ويجب على مشغلي اليوغا والبيلاتس المشتركين في خطة تعويض المستهلك، مثل بوليصة تأمين الضمان، أيضا الكشف عن الضامن ومبلغ التغطية. وسوف يُعرَّض المخالفون لهذه الإجراءات، بما في ذلك تقييد وصول المستهلكين إلى الأسعار والسياسات، لغرامات تصل إلى 100 مليون وون.