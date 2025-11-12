الحكومة الكورية تفرض غرامة تتجاوز 10 أضعاف أرباح سماسرة التذاكر

Photo : YONHAP News

سيواجه من يتم ضبطهم في عمليات إعادة بيع تذاكر الفعاليات مثل الحفلات أو المباريات أو العروض المسرحية بأسعار مرتفعة، غرامة حكومية تزيد على عشرة أضعاف أرباحهم غير المشروعة.وقدم وزير الثقافة والرياضة والسياحة "تشيه هي يونغ" هذه الخطة إلى الرئيس لي جيه ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.ويسمح القانون الحالي بفرض عقوبات جنائية وغرامات إدارية على من يعيدون بيع التذاكر، لكن البند المقترح سيسمح للحكومة بفرض غرامة إدارية بسيطة نسبيا دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية.وأوضح الوزير أن فرض غرامة أعلى من الأرباح المحتملة لإعادة البيع سيُلحق ضررا اقتصاديا كبيرا بالمتورطين. كما ستكافئ الحكومة من يبلغ السلطات عن هؤلاء السماسرة والمحتكرين، وتدرس تعديل اللوائح الحالية التي تقتصر على منع إعادة البيع عبر البرامج الآلية لتشمل جميع عمليات إعادة البيع بأسعار مرتفعة.