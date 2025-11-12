محكمة الاستئناف تبرّئ الممثل أوه يونغ سو من تهمة سوء السلوك الجنسي

Photo : YONHAP News

برّأت محكمة الاستئناف الممثل الكوري الجنوبي "أوه يونغ سو" من تهمة سوء السلوك الجنسي.وأصدرت محكمة منطقة "سو وان" الجزئية هذا الحكم على "أوه" البالغ من العمر 81 عاما، أمس الثلاثاء.وكانت قد وُجِّهت إليه تهمة معانقته امرأة بالقوة على ممشى، ثم تقبيلها أمام منزلها في أثناء إقامته في منطقة ريفية لحضور عرض مسرحي في عام 2017.وفي مارس الماضي، قضت المحكمة الأقل درجة عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين.وفي حكمها، قالت المحكمة إنها كانت لديها شكوك حول تهمة الاعتداء الجنسي، نظرا لاعتذار الممثل للمُدّعية وإقراره بأن ذاكرته ربما تكون قد تشوّهت بمرور الوقت.وقد وُجهت إلى أوه تهمة سوء السلوك الجنسي في نوفمبر 2022.يذكر أن أوه فاز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد في مسلسل، في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في يناير 2022 عن دوره في مسلسل "لعبة الحبار" على نتفليكس.