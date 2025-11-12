4 من بين كل 10 كوريين جنوبيين يشعرون عادة بالوحدة

Photo : YONHAP News

قال أربعة من بين كل عشرة مواطنين كوريين جنوبيين إنهم يشعرون بالوحدة بانتظام.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات، قال 38.2% من المشاركين في استطلاع رأي شمل حوالي 34 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 13 عاما، إنهم يشعرون بالوحدة عادة، بينما قال 4.7% إنهم يشعرون بها كثيرا.وكان الشعور بالوحدة أكثر انتشارا بين النساء بنسبة 41%، مقارنة بـ35.4% لدى الذكور.وبالنسبة لكبار السن، عانى من شعور الوحدة 41.7% ممن هم في الخمسينيات من العمر، و42.2% ممن هم في الستينيات من العمر.وقال 5.8% من المشاركين إنهم يفتقرون إلى التفاعل الشخصي والأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة عند الحاجة. كما أفاد 3.3% ممن يفتقرون إلى الشبكات الاجتماعية بشعورهم بالوحدة. وقال 1% ممن شملهم الاستطلاع إنهم نادرا ما يغادرون منازلهم، وهو ما يمكن تصنيفه على أنه حالة انطواء اجتماعي.