احتجاز رئيس المخابرات السابق للاشتباه بتورطه في الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

تم وضع المدير السابق لجهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية "تشو تيه يونغ"، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة للاشتباه بتورطه في إعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر الماضي.وأصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق تشو اليوم الأربعاء، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إتلاف رئيس جهاز المخابرات السابق للأدلة.وفي الأسبوع الماضي، سعى فريق التحقيقات الخاص للحصول على مذكرة توقيف بحق تشو بتهم متعددة، منها انتهاك قانون جهاز المخابرات الوطني، والتقصير في أداء الواجب، وشهادة الزور، وإتلاف الأدلة، وتزوير وثائق رسمية، وجميعها تتعلق بإعلان الأحكام العرفية.ويُتهم رئيس جهاز المخابرات السابق بعدم إبلاغ البرلمان بخطة الأحكام العرفية رغم علمه بها قبل خطاب الرئيس السابق يون صوك يول المتلفز للشعب.ويشتبه فريق التحقيقات الخاص أيضا في أن تشو انتهك واجبه بالحياد السياسي بتقديمه لقطات كاميرات المراقبة لتحركات نائب مدير جهاز المخابرات الوطني السابق "هونغ جانغ وان" خلال فترة الأحكام العرفية فقط إلى حزب قوة الشعب الحاكم آنذاك، بينما حجب لقطات لتحركاته عن الحزب الديمقراطي. كما يُتهم بالإدلاء بشهادة زور أمام البرلمان، مدعيا أنه لم يتلقَّ أي تعليمات تتعلق بالأحكام العرفية.