الطلاب يتحققون اليوم من أماكن الامتحانات قبل امتحان القبول الجامعي

Photo : KBS News

من المقرر أن يجتمع اليوم الأربعاء الطلاب الذين سيخضعون لاختبار القدرات الدراسية الجامعية في كوريا لهذا العام، الذي سيعقد غدا الخميس، من أجل التحقق من أماكن الامتحانات.ويُطلب من المتقدمين للاختبار زيارة أماكن الامتحانات اليوم من أجل التحقق من الأماكن واستلام بطاقات القبول. ويجب عليهم التحقق من بطاقات القبول للتأكد من اختياراتهم من المواد الاختيارية بشكل صحيح.وفي يوم الاختبار، غدا الخميس، سيتوجب على الطلاب إحضار تذكرة الدخول وبطاقة هوية سارية المفعول مع صورة شخصية، ودخول قاعة الاختبار المخصصة لهم بحلول الساعة 8:10 صباحا. ويمكن استبدال تذاكر الدخول المفقودة إذا زار المتقدم للاختبار موقع الاختبار قبل الساعة 8 من صباح الغد الخميس، ومعه صورة شخصية.ومن المتوقع أن يؤدي 554 ألفا و174 طالبا وخريجا اختبارات هذا العام في حوالي 1300 موقع اختبار على مستوى البلاد.