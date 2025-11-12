العثور على خامس ضحايا انهيار برج أولسان

Photo : YONHAP News

تم العثور على جثة أخرى في موقع برج الغلاية المنهار في محطة الطاقة الحرارية بمدينة أولسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بعد انتشال جثة الليلة السابقة.وصرحت سلطات الإطفاء اليوم بأنها انتشلت جثة رجل في الستينيات من عمره من بين أنقاض البرج رقم 5 في حوالي الساعة 10:14 من مساء أمس الثلاثاء، كما عثرت على عامل آخر الساعة 5:19 من صباح اليوم.وبذلك ارتفع عدد القتلى جراء الانهيار إلى خمسة.وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث على مدار الساعة عن العامليْن المفقودين المتبقيين، بمشاركة حوالي 70 فردا.وقد انهار الهيكل، الذي يبلغ ارتفاعه 63 مترا، يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى احتجاز سبعة أشخاص في أثناء أعمال التفكيك في منشأة شركة شرق وغرب كوريا للطاقة في مدينة أولسان.