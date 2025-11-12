تباطؤ نمو الوظائف في كوريا بعد الارتفاع الحاد في سبتمبر

Photo : YONHAP News

تباطأ نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى نطاق 100 ألف وظيفة في شهر أكتوبر الماضي، بعد الارتفاع الحاد في الشهر الأسبق.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 29.04 مليون شخص في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 193 ألف وظيفة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وبذلك تباطأ معدل نمو الوظائف إلى نطاق 100 ألف وظيفة بعد شهر واحد فقط من انتعاشه إلى نطاق 300 ألف وظيفة في سبتمبر لأول مرة منذ 19 شهرا.وظل نمو الوظائف عموما في نطاق 100 ألف وظيفة هذا العام، باستثناء شهري مايو وسبتمبر، اللذين شهدا مكاسب أكبر.وانخفض عدد الوظائف في قطاع البناء في أكتوبر للشهر الثامن عشر على التوالي، بمقدار 123 ألف وظيفة، كما انخفض عدد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 51 ألف وظيفة، مواصلا اتجاهه النزولي الذي استمر 16 شهرا.وبلغ معدل التوظيف للسكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، 70.1% في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالعام السابق.وانخفض معدل التوظيف للفئة العمرية بين 15 و29 عاما بنسبة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي ليصل إلى 44.6%.