توقعات بلقاء بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي على هامش اجتماعات مجموعة السبع

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يلتقي وزير خارجية كوريا الجنوبية بنظيره الأمريكي على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا اليوم الأربعاء، حيث تشارك كوريا الجنوبية في هذا الاجتماع بدعوة من كندا التي تتولى رئاسة المجموعة، إلى جانب دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى كل من أستراليا والبرازيل والهند والمملكة العربية السعودية والمكسيك وجمهورية جنوب إفريقيا وأوكرانيا.وفي حالة انعقاد اجتماع بين الوزير الكوري "جو هيون"مع نظيره الأمريكي "ماركو روبيو"، من المتوقع أن يبحث الجانبان مسألة إصدار تقرير الحقائق المشترك حول نتائج القمة الأخيرة بين رئيسي البلدين.يذكر أنه كان من المتوقع أن تصدر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقرير الحقائق المشترك الذي يتضمن نتائج مناقشات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت على هامش اجتماعات منتدى "آبيك" مؤخرا، ولكن لم يتم إصدار ذلك التقرير حتى الآن.