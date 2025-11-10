احتجاز رئيس الوزراء الكوري السابق للاشتباه بتورطه في دعم التمرد

Photo : YONHAP News

تم إلقاء القبض على رئيس الوزراء الكوري السابق "هوانغ كيو آن" بواسطة فريق التحقيقات الخاص المُكلَّف بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.وصرحت مصادر قانونية اليوم الأربعاء بأن الفريق دخل منزل هوانغ في سيول صباح اليوم واحتجزه، كما فتش المحققون منزله وصادروا بعض الأدلة.ويُمكن احتجاز هوانغ لمدة تصل إلى 48 ساعة، حيث يعتزم المحققون استجوابه بشأن ما إذا كان قد دعا إلى التمرد أو حرض عليه.وقد سبق وأن استدعي الفريق رئيس الوزراء السابق للاستجواب ثلاث مرات، لكنه لم يمتثل.وإذا تجاهل المشتبه به ثلاثة استدعاءات دون سبب وجيه، فقد تنظر السلطات في اتخاذ إجراءات قسرية كالاعتقال.وكان هوانغ قد كتب منشورات على فيسبوك يوم 3 ديسمبر من العام الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق يون صوك يول الأحكام العرفية، دعا فيها إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والمتورطين في تزوير الانتخابات، والذين اتهمهم بتدمير جمهورية كوريا.