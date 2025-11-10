وقف مؤقت لحركة التنقل بعد الكشف عن إنفلونزا الطيور شديد العدوى

Photo : YONHAP News

تم التأكد من إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع "إتش 5"، في مزرعة للبط في منطقة "بو آن" بمقاطعة شمال "جولا"، ما دفع السلطات الصحية إلى تشديد إجراءات الوقاية والسيطرة الوبائية.وأعلن المقر المركزي للتعامل مع حالات الطوارئ الخاصة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد وجود إصابات بالفيروس، في أثناء عملية الرصد الدورية في المنطقة، وذلك في مزرعة تربي حوالي 30 ألف بطة.ويتم حاليا إجراء فحص لتحديد ما إذا كان الإنفلونزا شديدة العدوى أم لا، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في غضون 3 أيام.وضمن الإجراءات الاحترازية، قررت السلطات الصحية تطبيق وقف مؤقت لحركة التنقل يشمل جميع مزارع البط والمسالخ وغيرها من المنشآت والمركبات المرتبطة بها في جميع أنحاء البلاد، وذلك لمدة 24 ساعة بدءا من ظهر اليوم وحتى ظهر الغد.