كوريا الجنوبية وقطر تناقشان سبل تعزيز التعاون في سلاسل توريد الطاقة وبناء السفن

اجتمع وزيرا الطاقة في كوريا الجنوبية وقطر اليوم الأربعاء في سيول لمناقشة التعاون في سلاسل توريد الطاقة وبناء السفن.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن الوزير كيم جونغ كوان التقى بسعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، حيث سلط الجانبان الضوء على المشاركة طويلة الأمد في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وناقشا التعاون الصناعي وفي مجال الموارد.وتُعدّ قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية، حيث ورّدت أربعة ملايين و87 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام.كما تبادل الوزيران المعلومات حول خطط قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، واتفقا على الحفاظ على تعاون مستقر في سلسلة التوريد.وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجالات تشمل بناء المصانع وبناء السفن، نظرا لعلاقاتهما الوثيقة بتجارة الغاز الطبيعي المسال.