انتشال جثة سادسة من موقع الانهيار في أولسان

Photo : YONHAP News

انتشل عمال الإنقاذ جثة أخرى من موقع انهيار برج غلاية في محطة للطاقة الحرارية في مدينة "أولسان"، جنوب شرق البلاد.وقالت سلطات الإطفاء اليوم الخميس إن جثة رجل في الثلاثينيات من عمره انتشلت من تحت أنقاض البرج رقم 5 في حوالي الساعة 1:18 صباحا، ليرتفع عدد القتلى بسبب الانهيار إلى 6 أشخاص.وقد تم تحديد موقع الضحية في يوم الانهيار، لكن جهود الإنقاذ تأخرت بسبب تشابك الأنقاض بشدة وارتفاع خطر انهيار الجزء العلوي من الهيكل.وانهار برج الغلاية الذي يبلغ ارتفاعه 63 مترا في محطة "أولسان" التابعة لشركة "شرق وغرب كوريا للطاقة" يوم الخميس الماضي في أثناء أعمال التفكيك، مما أدى إلى محاصرة 7 عمال.ومع تأكيد وفاة 6 أشخاص، يواصل مسؤولو الإنقاذ البحث عن العامل المفقود المتبقي.