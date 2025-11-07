أكثر من 554 ألف طالب يتقدمون لامتحان القبول الجامعي في 1310 مراكز اختبار

Photo : YONHAP News

سيُعقد الامتحان السنوي للقبول في الجامعات في كوريا الجنوبية، المعروف باللغة الكورية باسم "سُو نِنغ"، اليوم الخميس، في 1310 مراكز اختبار في جميع أنحاء البلاد.وقد تقدم هذا العام أكثر من 554 ألف شخص لخوض الامتحان الذي تديره الدولة، بزيادة تبلغ حوالي 31 ألفا مقارنة بالعام السابق.ومن بين المجموع، هناك أكثر من 371 ألف طالب في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، يمثلون 67.1% من إجمالي المتقدمين، بزيادة 9.1% مقارنة بالعام السابق.ويتوجب على المتقدمين للامتحان إحضار تذكرة الدخول وبطاقة هوية صالحة تحمل صورة شخصية، والدخول إلى قاعة الامتحان المخصصة لهم بحلول الساعة 8:10 صباحا.وسيبدأ الامتحان بجزء اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحا، ثم يتبعه الرياضيات واللغة الإنغليزية والتاريخ الكوري والعلوم واللغة الأجنبية الثانية، وينتهي في الساعة 5:45 مساء.وستصدر النتائج يوم 5 ديسمبر.