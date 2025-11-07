عودة فرقة نيوجينز إلى وكالة آدور بكامل عضواتها

Photo : YONHAP News

أعلنت عضوات فرقة الفتيات الكورية نيوجينز عن عودتهن جميعاً إلى وكالة آدور أمس الأربعاء، وذلك بعد 348 يوماً من تقديم إشعار بفسخ عقدهن الحصري مع الوكالة في 29 نوفمبر من العام الماضي.وكانت العضوتان هارين وهيين قد بادرتا بالإعلان عن عودتهما بعد ظهر أمس، قبل أن تتخذ العضوات الثلاث الأخريات دانييل وهانّي ومينجي القرار ذاته بعد حوالي ساعتين.وقالت العضوات الثلاث في بيان رسمي أصدره ممثلهن القانوني إنه بعد إجراء مناقشات تفصيلية، قررن العودة إلى وكالة آدور.وأشار البيان إلى أن إحدى العضوات موجودة حالياً في القطب الجنوبي مما تسبب في تأخر إيصال المستندات، وبسبب عدم تلقي رد من آدور اضطررن لإصدار بيان منفصل، وسوف يواصلن تقديم موسيقى وأداء صادق للجمهور.وكانت وكالة آدور قد أعلنت في بيان صحفي أمس عن عودة كل من هارين وهيين، موضحة أنه بعد دراسة معمقة مع عائلتيهما ومناقشات كافية مع الوكالة، قررت العضوتان احترام قرار المحكمة والالتزام بالعقد الحصري. وأكدت الوكالة بذل أقصى ما بوسعها لضمان استئناف فرقة نيوجينز أنشطتها الفنية بسلاسة.يُذكر أن وكالة آدور كانت قد أقالت المديرة التنفيذية السابقة مين هي جين من منصبها في 27 أغسطس من العام الماضي، وبعد ذلك، طالبت عضوات نيوجينز في 13 نوفمبر بإعادة مين هي جين إلى منصبها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وعندما رفضت الوكالة هذا الطلب، قامت العضوات في 29 نوفمبر بتقديم إشعار بفسخ العقد الحصري بدعوى انهيار الثقة بين الطرفين.